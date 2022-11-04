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Свинов: против «Зенита» одна минута идёт как час. Это самый ад в РПЛ

Свинов: против «Зенита» одна минута идёт как час. Это самый ад в РПЛ
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Вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий на правах аренды за «Факел», назвал «Зенит» самым тяжёлым соперником в Российской Премьер-Лиге. Футболист рассказал, что в матчах с сине-бело-голубыми одна минута по ощущениям длится как час. Напомним, «Зенит» завоевал четыре чемпионских титула подряд. В нынешнем сезоне команда Сергея Семака также лидирует в чемпионате страны.

«Зенит» – это самый ад из всех, с кем мы играли. С ними одна минута идёт, как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них благодаря нашей команде не было особо много моментов, всё равно в лиге это самый тяжёлый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры.

«Зенит» — уже чемпион? Хотелось бы интриги. Кажется, что её нет, потому что «Зенит» никому не проиграл и всего три раза сыграл вничью. Но мы видим, в какой форме сейчас «Спартак». В этом году чемпионат интереснее, чем в прошлом, потому что сейчас очень хороши «Спартак» и ЦСКА. Да, «Зенит» идёт увереннее и стабильнее, но не скажу, что интриги нет совсем, она ещё остается. Надо будет смотреть второй круг, как с тем же «Зенитом» будут играть его прямые конкуренты», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

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