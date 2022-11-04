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Юрий Сёмин высказался о решении Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт»

Юрий Сёмин высказался о решении Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт»
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт».

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдёт. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене.

Сложно советовать, в какой клуб ему стоит перейти. Но у Никиты есть свои мысли и идеи, которые он захочет воплотить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом и покинет его по истечении действующего соглашения. Голкипер выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этой команды.

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