Юрий Сёмин высказался о решении Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский «Будё-Глимт».
«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдёт. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене.
Сложно советовать, в какой клуб ему стоит перейти. Но у Никиты есть свои мысли и идеи, которые он захочет воплотить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом и покинет его по истечении действующего соглашения. Голкипер выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этой команды.
- 4 ноября 2022
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