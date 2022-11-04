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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас попал в заявку сборной Коста-Рики на чемпионат мира — 2022

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас попал в заявку сборной Коста-Рики на чемпионат мира — 2022
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Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Луис Суарес объявил состав из 26 футболистов для участия на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Заявка команды представлена на официальном сайте федерации футбола страны.

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Пабло Варгас («Мильонарис»), Кендалл Уастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидз»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт-Лейк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес («Алахуэленсе»), Юст Салас («Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Джерсон Торрес («Эредиано»), Дуглас Лопес («Эредиано»), Джуинсон Беннетт («Сандерленд»), Альваро Самора («Саприсса»), Энтони Фернандес («Пунтаренас»), Брэндон Агилера («Ноттингем Форест»), Брайан Руис («Алахуэленсе»).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Коста-Рики сыграет в группе с Испанией, Германией и Японией.

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