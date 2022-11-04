«Арсенал» летом мог приобрести Гримальдо вместо Зинченко

Руководство «Арсенала» могло не приобрести украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в прошлое трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, прошлым летом «пушкарям» был предложен левый защитник «Бенфики» Гримальдо, но «канониры» решили подписать Александра Зинченко.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги украинец провёл пять матчей. В них он отметился одной результативной передачей. Команда Микеля Артеты лидирует в национальном первенстве после 12 туров чемпионата. «Канониры» набрали 31 очко. «Манчестер Сити», занимающий второе место, набрал на два очка меньше.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты?