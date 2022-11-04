«Арсенал» летом мог приобрести Гримальдо вместо Зинченко
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Руководство «Арсенала» могло не приобрести украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в прошлое трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, прошлым летом «пушкарям» был предложен левый защитник «Бенфики» Гримальдо, но «канониры» решили подписать Александра Зинченко.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги украинец провёл пять матчей. В них он отметился одной результативной передачей. Команда Микеля Артеты лидирует в национальном первенстве после 12 туров чемпионата. «Канониры» набрали 31 очко. «Манчестер Сити», занимающий второе место, набрал на два очка меньше.
Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты?
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