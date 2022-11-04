«Зенит» и ЦСКА установили рекорд посещаемости для женского футбола России

Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит финал женского Кубка России. Играют местный «Зенит» и московский ЦСКА. Матч собрал на трибунах 18 702 зрителя. Это рекорд для женского футбола России. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
Отметим, что «Зенит» играл в финале турнира в прошлом году, где проиграл «Локомотиву». У команды из Санкт-Петербурга ещё нет побед в Кубке России. ЦСКА выигрывал трофей в 2017 году.
Обслуживает матч «Зенит» — ЦСКА Ксения Горячева (Рязань). Ей помогают ассистенты Екатерина Павленко из Костромы и Елена Поликарпова из Тамбова. Резервный арбитр — Найля Хасанова из Нижнего Новгорода, резервный ассистент — петербурженка Елена Собчук.
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
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