Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Испании с «Аталантой» из-за острой боли в пояснице. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба на официальном сайте. Сроки восстановления грузинского футболиста не сообщаются.

21-летний Кварацхелия в 17 матчах за «Наполи» забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

«Наполи» после 12 туров итальянской Серии А занимает в турнирной таблице первое место, набрав 32 очка. Неаполитанцы опережают ближайшего преследователя в лице всё той же «Аталанты» на пять очков.

Матч «Аталанта» — «Наполи» состоится завтра, 5 ноября. Начало — 20:00 мск.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи». Видеоролик: