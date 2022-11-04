Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: вряд ли переход в российский клуб будет для Хайкина повышением

Руслан Нигматуллин: вряд ли переход в российский клуб будет для Хайкина повышением
Комментарии

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в команду РПЛ.

«Если человек не захотел продлевать контракт, значит, есть определённые варианты и планы. У Хайкина неплохо складывается в Европе: приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах. К сожалению, российский футбол сейчас варится в своём соку — не участвует в еврокубках. Вряд ли переход в российский клуб будет повышением. Думаю, Никита это понимает, заодно думает о более серьёзном переходе в европейский клуб», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Хайкин заявил, что покинет норвежскую команду по окончании контракта в декабре этого года.

Новость по теме
Никита Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022