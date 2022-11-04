Руслан Нигматуллин: вряд ли переход в российский клуб будет для Хайкина повышением
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в команду РПЛ.
«Если человек не захотел продлевать контракт, значит, есть определённые варианты и планы. У Хайкина неплохо складывается в Европе: приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах. К сожалению, российский футбол сейчас варится в своём соку — не участвует в еврокубках. Вряд ли переход в российский клуб будет повышением. Думаю, Никита это понимает, заодно думает о более серьёзном переходе в европейский клуб», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Хайкин заявил, что покинет норвежскую команду по окончании контракта в декабре этого года.
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