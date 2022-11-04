«Спартак» обыграл ЦСКА в матче Молодёжной лиги

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Команды играли на домашнем поле красно-белых. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Красно-синие доигрывали матч вдевятером. В других матчах 17-го тура молодёжного первенства «Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» на выезде разгромил «Чертаново», «Ростов» оказался сильнее «Сочи», «Зенит» взял верх над «Строгино», а «Краснодар» выиграл у «Академии Кубань».

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 33 очками располагается на четвёртой позиции. Лидирует в соревновании «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 44 очка в 17 играх.