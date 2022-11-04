«Химки» прервали 15-матчевую безвыигрышную серию

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Таким образом, химчане прервали 15-матчевую серию без побед. До сегодняшнего дня последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо».

Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.

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