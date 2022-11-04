Глушаков: Каррера теряется в мыслях — сначала я великий игрок, затем на ужин не пригласил

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Ранее итальянский специалист выразил сожаление, что не пригласил футболиста на свой прощальный ужин.

«Каррера сказал, что не жалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всё равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем?



Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь…», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В конце карьеры Карреры в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это один были переведены в дубль.