Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: Каррера теряется в мыслях — сначала я великий игрок, затем на ужин не пригласил

Глушаков: Каррера теряется в мыслях — сначала я великий игрок, затем на ужин не пригласил
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Ранее итальянский специалист выразил сожаление, что не пригласил футболиста на свой прощальный ужин.

«Каррера сказал, что не жалеет, что не пригласил меня на общий ужин в «Спартаке»? А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще всё равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», затем на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить? Зачем?

Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь…», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В конце карьеры Карреры в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это один были переведены в дубль.

Новость по теме
Денис Глушаков рассказал, как отнёсся к приглашению священника в «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022