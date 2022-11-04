«Поцелую и пройдёт». Глушаков — о травме Коваленко в финале женского Кубка России

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков прокомментировал травму своей супруги футболистки женского ЦСКА Ксении Коваленко.
«Следил ли за матчем в Питере? Конечно. Первый тайм дома смотрел, второй – на телефоне. Жена — молодец. Выиграли Кубок. Настоящий боец. Сейчас ей зашили губу в больнице. Скорее бы домой приехала — буду целовать и залечивать её губу. Поцелую и всё пройдёт.
Нет желания заставить завязать ей с футболом из-за таких травм? Давно тогда набо было (смеётся). Ничего не буду говорить: когда сама захочет, тогда и захочет. Думаю, скоро созреет. Нет, так заставим — пойдёт за вторым», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Коваленко получила травму в финале женского кубка России с «Зенитом» (2:1).
- 4 ноября 2022
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
18:49
-
18:41
-
18:41
-
18:33