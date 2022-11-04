«Поцелую и пройдёт». Глушаков — о травме Коваленко в финале женского Кубка России

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков прокомментировал травму своей супруги футболистки женского ЦСКА Ксении Коваленко.

«Следил ли за матчем в Питере? Конечно. Первый тайм дома смотрел, второй – на телефоне. Жена — молодец. Выиграли Кубок. Настоящий боец. Сейчас ей зашили губу в больнице. Скорее бы домой приехала — буду целовать и залечивать её губу. Поцелую и всё пройдёт.



Нет желания заставить завязать ей с футболом из-за таких травм? Давно тогда набо было (смеётся). Ничего не буду говорить: когда сама захочет, тогда и захочет. Думаю, скоро созреет. Нет, так заставим — пойдёт за вторым», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Коваленко получила травму в финале женского кубка России с «Зенитом» (2:1).