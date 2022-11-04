Глушаков: не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание в РПЛ. Как и «Химки»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», считает, что обе команды не будут бороться за выживание в Российской Премьер-Лиге. У коллективов равное количество очков (12), но в турнирной таблице «Локомотив» (14) выше на одну строчку.
«Можно ли «Локомотив» считать конкурентом в борьбе за выживание? Нельзя. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание, как и «Химки». «Локомотив» не должен — не заслуживает этого. Есть какие-то проблемные ситуации и матчи: бывает, что просто не идёт. Психологически разные ситуации, вот и болтаются внизу. Я играю в «Химках», так что «Локомотив» мне не надо комментировать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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