«Выпили по бокальчику вина». Идову — о скандальном видео с Магкеевым

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал видео со своими посиделками с футболистом «Локомотива» Станиславом Магкеевым.
«Со Стасом Магкеевым после игры поехали в гости к Едваю. Я проиграл 1:6, они – 0:1. Они были расстроены так же, как и мы. Наверное, даже намного больше: судя по нашему разговору сразу после игры. Просто поехали к Едваю — он собирался приготовить ужин. Посидели покушали мясо. Максимум — выпили по бокальчику вина. Да, играла музыка, но настроения не было.
После игры успел погоревать, дома посидеть, сериал посмотреть. Нужно было чуть развеяться, чтобы отпустить и попытаться забыть ситуацию… Надо было найти позитив. Я отнёсся к этой ситуации совершенно спокойно. Понимаю, если бы мы поехали в какой-нибудь клуб или по Москве гулять… Но то, что якобы нельзя просто посидеть с друзьями друг у друга – это полный бред», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 4 ноября 2022
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