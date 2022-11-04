Конте: проводить матчи в Англии через три дня после финала ЧМ — сумасшествие

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил идею проведения матчей английского Кубка через три дня после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Говорить обо всём этом сейчас бесполезно, так как мы знали об этой ситуации. Я знал, что это сумасшествие проводить чемпионат мира посреди сезона национального чемпионата и Лиги чемпионов. Подобный календарь действительно безумный.
Честно говоря, также действительно странно то, что в Англии мы продолжаем сезон через три дня после финала чемпионата мира. Мы единственная страна, которая так делает. Если вы посмотрите на Италию, Францию, Испанию, Португалию, они делают время на передышку и отдых. Я считаю сумасшествием проведение матча Кубка Карабао через три дня после финала чемпионата мира. А ещё через три дня матч Премьер-лиги.
Но всё это просто слова. Шоу должно продолжаться», — приводит слова итальянца ESPN GB.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2018 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 4 ноября 2022
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