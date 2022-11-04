Руслан Нигматуллин: Карпин хочет лично познакомиться с Пиняевым в сборной России

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал включение нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России.
«Потенциально Пиняев — игрок очень высокого уровня. Именно так он заявил о себе ещё совсем в юном возрасте. Мы следим за его карьерой и движением вперёд. Он уже сейчас себя очень хорошо проявляет.
Понравилась шутка, как 15-летний Пиняев отметил 18 лет. Быстро летит время: совсем недавно 15-летний Пиняев ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», а сейчас забивает в Премьер-Лиге. Хотя он ещё находится совсем в юном возрасте. Потенциал у него хороший, поэтому Карпин хочет лично познакомиться в сборной: посмотреть на его качества на тренировках и сравнить его с футболистами сборной», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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