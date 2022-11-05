«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего Мартинелли из «Арсенала»
Поделиться
Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли ведёт переговоры со своей командой о продлении контракта, но также входит в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что для сохранения 21-летнего бразильца в команде «Арсеналу» придётся утроить его зарплату, которая составляет € 80 тыс. в неделю.
Мартинелли стал игроком лондонской команды летом 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 17 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт? Видеоролик:
Новость по темеОбамеянг — о матче с «Арсеналом»: ничего личного, я вернулся
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
00:10
-
00:01
-
00:00
- 4 ноября 2022
-
23:38
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
Партнерский контент