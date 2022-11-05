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«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего Мартинелли из «Арсенала»

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего Мартинелли из «Арсенала»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли ведёт переговоры со своей командой о продлении контракта, но также входит в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что для сохранения 21-летнего бразильца в команде «Арсеналу» придётся утроить его зарплату, которая составляет € 80 тыс. в неделю.

Мартинелли стал игроком лондонской команды летом 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 17 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт? Видеоролик:

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