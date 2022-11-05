Тренер сборной Португалии Сантуш: был момент, когда я волновался по поводу Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о переживаниях, которые у него были в начале этого сезона из-за ситуации, связанной с положением лидера национальной команды Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и его сложностей в работе с новым главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.



«Я не вмешиваюсь в работу своих коллег. Но скажите вы мне какое-то время назад, что Роналду не будет использоваться в матчах регулярно… Правда, сегодня всё по-другому. Криштиану общался с главным тренером. Он выходил в стартовом составе «МЮ» в последних нескольких матчах – с «Шерифом», «Вест Хэмом» и «Реалом Сосьедад». Он играл не только в Лиге Европы, но и в чемпионате.



До недавнего времени можно было что-то говорить об игровом ритме, но на данный момент этот вопрос уже фактически не стоит. Да, был момент, когда я волновался по поводу Криштиану, когда сообщали, что он не будет тренироваться с командой. Работай он индивидуально, это было бы очень сложно. Сейчас — другое дело. И впереди у него ещё матчи», – приводит слова Сантуша A Bola со ссылкой на интервью тренера Sport TV.



Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира в Катаре в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Первый матч ждёт команду 24 ноября – с ганцами в Дохе. Роналду – в расширенном списке Сантуша на мундиаль из 55 футболистов.