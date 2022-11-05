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Горан Чаушич сравнил зарплаты в клубах РПЛ и чемпионата Таиланда

Горан Чаушич сравнил зарплаты в клубах РПЛ и чемпионата Таиланда
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Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич, с лета этого года являющийся игроком «Бурирам Юнайтед», оценил зарплаты в российских и тайских клубах.

«В России очень хорошие контракты. Но в Таиланде есть три-четыре команды, которые могут предложить похожие условия. В маленьких клубах тоже неплохие зарплаты, особенно глядя на проблемы в России из-за тяжёлой экономической ситуации. Конечно, «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы всё равно вне конкуренции, но с остальными в Таиланде могут соперничать. Даже чуть-чуть побольше контракты, чем в средних клубах России», – приводит слова Чаушича Metaratings.

Тайский «Бурирам Юнайтед» представляет город Бурирам из одноимённой провинции, расположенный примерно в 300 км от столицы – Бангкока. Чаушич провёл за команду уже 12 матчей, в которых забил восемь мячей. Его голевая в чемпионате Таиланда длилась пять туров и завершилась 30 октября. А за тульский «Арсенал» серб провёл наибольшее количество матчей в профессиональной карьере (104). Также Горан играл за турецкие «Эскишехирспор» и «Манисаспор», испанскую «Осасуну», сербские «Рад» и «Црвену Звезду».

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