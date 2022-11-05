Роналду: игроки во всём мире знают, что седьмой номер в «МЮ» — мифический

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, почему он играет в клубе под седьмым номером.

«Игроки во всём мире, не только в Манчестере, знают, что седьмой номер в этом клубе — мифический. Я очень волновался, когда подписывал свой первый контракт с «МЮ», когда увидел заполненный стадион. Страсть болельщиков очень меня удивила.



Сэр Алекс Фергюсон сказал: «Ты возьмёшь седьмой номер». Это был момент, который ты никогда не забудешь.



Я знал историю седьмых номеров в этой команде, но в то же время чувствовал себя спокойно, потому что такой опытный человек и тренер знал, что Криштиану именно тот игрок, который может носить футболку с этим номером», — приводит слова португальца официальный сайт клуба.

Напомним, в текущем сезоне на счету Роналду один забитый гол в девяти матчах АПЛ.

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