Клопп — о травмах перед ЧМ: проблемы были очевидны. Это риск и безумие

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с большим количеством травм перед стартом чемпионата мира-2022.

«Ненавижу эту тему, ведь проблемы были очевидны. Об этом начали говорить только тогда, когда до чемпионата мира осталось три-четыре недели. Теперь игроки вдруг травмируются, и вы говорите: «Он не сможет сыграть на чемпионате мира, вот беда».



Ситуация, когда футболисты получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира, не нова. После долгого сезона это происходит повсюду. Однако начинать чемпионат мира через неделю после последней игры является ещё большим риском и безумием.



Никому нет дела до нас. Идо того, как мы справимся со всем этим. Что я должен сделать? Спрашивать у ребят, действительно ли они хотят играть?», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво