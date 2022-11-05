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Клопп — о травмах перед ЧМ: проблемы были очевидны. Это риск и безумие

Клопп — о травмах перед ЧМ: проблемы были очевидны. Это риск и безумие
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с большим количеством травм перед стартом чемпионата мира-2022.

«Ненавижу эту тему, ведь проблемы были очевидны. Об этом начали говорить только тогда, когда до чемпионата мира осталось три-четыре недели. Теперь игроки вдруг травмируются, и вы говорите: «Он не сможет сыграть на чемпионате мира, вот беда».

Ситуация, когда футболисты получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира, не нова. После долгого сезона это происходит повсюду. Однако начинать чемпионат мира через неделю после последней игры является ещё большим риском и безумием.

Никому нет дела до нас. Идо того, как мы справимся со всем этим. Что я должен сделать? Спрашивать у ребят, действительно ли они хотят играть?», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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