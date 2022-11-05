Экс-хавбек ЦСКА Машкарин вспомнил легендарный матч ЦСКА с «Барселоной» в ЛЧ в 1992 году

Экс-хавбек столичного ЦСКА, автор одного из голов в историческом победном для московской команды поединке с «Барселоной» в 1/8 Лиги чемпионов (3:2) Денис Машкарин поделился воспоминаниями о своих эмоциях после забитого мяча. Бывший полузащитник армейцев также рассказал, почему та встреча стала настолько легендарной. Напомним, знаменитая игра состоялась на «Камп Ноу» 4 ноября 1992 года.

«Этот матч был так давно, и мне кажется, что это было не со мной. Это история, которую приятно вспоминать. А ощущения… Я чётко помню, что чувствовал после своего забитого гола, который был вторым для команды. Первая мысль — что слишком рано я забил, что времени еще очень много, ведь «Барселона» тогда была реально настолько сильной командой, что им хватит времени забить нам столько, сколько они захотят. После игры поздравляли друг друга, но лично у меня эйфории какой-то не было, мне было тогда 19 лет, и казалось, что в моей карьере таких «Барселон» еще будет… Не осознавал, что это будет настолько запоминающийся для меня матч», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».



На данный момент Машкарин занимает должность селекционера в столичной команде. Свою профессиональную карьеру экс-хавбек ЦСКА завершил в 2005 году.