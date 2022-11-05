Михаил Кержаков выделил топ-3 матчей за «Зенит»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков выделил три лучших матча, которые он провёл в составе сине-бело-голубых.
«На первом месте дебют — с тверской «Волгой». На втором — первая игра в Лиге чемпионов. На третьем — не так давно состоявшаяся встреча с «Челси». Хорошие воспоминания остались, тёплые», — приводит слова Михаила Кержакова официальный сайт «Зенита».
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0) Кержаков достиг отметки в 100 игр за «Зенит» во всех турнирах. В 15-м туре с «Краснодаром» (1:0) Михаил провёл 101-й матч.
«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 39 очков. Ближайший преследователь — «Спартак» (32).
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