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Зума — о скандале с избиением кошки: я поступил ужасно. Это был трудный период

Зума — о скандале с избиением кошки: я поступил ужасно. Это был трудный период
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Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума прокомментировал скандал с нарушением закона о защите животных. Напомним, летом французский футболист был приговорён к 12 месяцам общественных работ за избиение кошки.

«Я был трудный период для меня и моей семьи. Очевидно, я поступил ужасно и хочу ещё раз попросить прощения за то, что сделал. Я знаю, что людям было тяжело это увидеть. Мне очень жаль.

Я испытываю угрызения совести по этому поводу, и теперь я пытаюсь сосредоточиться на будущем. Я извлёк из этого урок — это самое важное. Многие поддерживали меня, помогали оставаться сфокусированным на футболе. Я получил невероятную поддержку от клуба. Я очень благодарен», — приводит слова Зума пресс-служба «Вест Хэма».

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