Курту Зума запретили заводить кошек в ближайшие 5 лет и приговорили к 12 месяцам работ
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Защитник «Вест Хэма» Курт Зума узнал свой приговор по делу об избиении своей бенгальской кошки. Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».
27-летнего французского футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ и запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.
Ранее стало известно, что Зума признал свою вину в двух случаях нарушения закона о защите животных на слушании в суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.
Адвокат игрока Тревор Берк подтвердил информацию о том, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на € 280 тыс. Также он упомянул тот факт, что футболист лишился крупной спонсорской сделки с немецким экипировщиком и не был вызван в сборную Франции.
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