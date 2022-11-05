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Александр Хаджи предположил, что «Спартак» выиграет у «Сочи» с разницей в два мяча

Александр Хаджи предположил, что «Спартак» выиграет у «Сочи» с разницей в два мяча
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Ожидания, что «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. Но игра будет тяжёлая. Всё-таки у соперника поменялся тренер, а это всегда стимул.

«Сочи» — непростая и умеющая играть команда. Посмотрим, как ребята из «Спартака» проявят характер: не будут ли допускать много ошибок, как они обычно это делают. Надеюсь, впереди Соболев и остальные игроки своё дело сделают. Жду победы», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 14:00 мск.

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