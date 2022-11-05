Гендиректор «Сочи» — о матче со «Спартаком»: ребята дадут бой и без Гаранина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отсутствии старшего тренера клуба Вадима Гаранина в заявке на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Настрой боевой. Думаю, ребята дадут бой и без Гаранина», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находится на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх и отстаёт от лидирующего «Зенита» (39) на семь очков.
- 5 ноября 2022
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