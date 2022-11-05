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В «Сочи» объяснили отсутствие Вадима Гаранина на матче со «Спартаком»

В «Сочи» объяснили отсутствие Вадима Гаранина на матче со «Спартаком»
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Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил отсутствие старшего тренера команды Вадима Гаранина в заявке на игру со «Спартаком».

«Почему Гаранина нет в заявке? Ему пока нездоровится», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно о том, что Вадим Гаранин не был заявлен сочинской командой на игру 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» сообщал о том, что Гаранин был уволен со своего поста, однако представители футбольного клуба «Сочи» выступили с опровержением данной информации — несмотря на то, что специалист не участвовал в тренировочном процессе при подготовке к матчу.

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