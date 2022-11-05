Валерий Карпин: благодарен РФС за предложение продолжить работу в сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Новое соглашение специалиста и тренерского штаба рассчитано до 1 августа 2024 года.

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина проведут две товарищеские встречи — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).