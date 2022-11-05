Мостовой: нет понимания, зачем сборная России продлила Карпина. Играть с Таджикистаном?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на продление контракта между РФС и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Вообще нет понимания, зачем сборная продлила Карпина. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в сборной. Такого в Европе не бывает, а у нас бывает. Ни в одной европейской стране нет совмещения постов.
Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы, кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина примут участие в двух товарищеских встречах — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).
- 5 ноября 2022
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