ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
Поделиться
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Хозяева занимают третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков в первом круге. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке. Команда Михаила Галактионова заработала 13 баллов после 15 проведённых матчей.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге в Нижнем Новгороде команды сыграли вничью — 2:2. На голы Фёдора Чалова и Константина Кучаева хозяева ответили дублем Тимура Сулейманова.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
17:38
-
17:37
-
17:31
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
Партнерский контент