ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



Хозяева занимают третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков в первом круге. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке. Команда Михаила Галактионова заработала 13 баллов после 15 проведённых матчей.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге в Нижнем Новгороде команды сыграли вничью — 2:2. На голы Фёдора Чалова и Константина Кучаева хозяева ответили дублем Тимура Сулейманова.