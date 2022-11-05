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Анзор Кавазашвили предположил, почему «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Анзор Кавазашвили предположил, почему «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в этом сезоне
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Бывший российский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал ничейный результат в матче «Сочи» — «Спартак» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ничья в мачте с «Сочи» — нормальный результат для «Спартака». «Сочи» же не дворовая команда — они умеют играть. Ещё и у себя дома.

У «Сочи» сейчас проблемы с тренером? Это никакой роли не играет. Знаете, что говорят профессионалы? Команда, которая дома побеждает, а в гостях играет вничью, всегда становится чемпионом», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (22) находится на девятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинцы встретятся с «Химками».

«Спартак» неожиданно скис. В матче с «Сочи» команда не была похожа на себя «Спартак» неожиданно скис. В матче с «Сочи» команда не была похожа на себя
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