ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Cегодня, 5 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве пройдёт матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд и запасные:
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Фукс, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Мойзес, Щенников, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Мухин, Гайч, Заболотный.
«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.
Запасные: Анисимов, Гойло, Набиуллин, Масоэро, Жигулёв, Шарипов, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Янсане.
Обслужит матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему будут помогать Алексей Воронцов и Наиль Сайфетдинов. Резервный судья — Роман Галимов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Александр Богданов.
- 5 ноября 2022
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