Защитник «Зенита» Чистяков: чего не хватило для победы над «Ахматом»? Голов
Поделиться
Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Оно стало для команды из Санкт-Петербурга первым в нынешнем сезоне чемпионата страны.
«Много моментов у наших ворот пропустили. Не могу сказать, почему у нас не получилась игра в начале».
Чего не хватило для победы? Голов», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 15 матчах РПЛ. Команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущим второй «Спартак» на шесть очков.
Отметим, что «Ахмат» в двух матчах чемпионата России с «Зенитом» в этом сезоне ни разу не проиграл (первый закончился ничьей — 1:1).
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:47
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:17
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:38
-
17:37
-
17:31
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:04
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
Партнерский контент