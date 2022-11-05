Защитник «Зенита» Чистяков: чего не хватило для победы над «Ахматом»? Голов

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Оно стало для команды из Санкт-Петербурга первым в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Много моментов у наших ворот пропустили. Не могу сказать, почему у нас не получилась игра в начале».



Чего не хватило для победы? Голов», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 15 матчах РПЛ. Команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущим второй «Спартак» на шесть очков.

Отметим, что «Ахмат» в двух матчах чемпионата России с «Зенитом» в этом сезоне ни разу не проиграл (первый закончился ничьей — 1:1).