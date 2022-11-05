«Вольфсбург» на выезде разгромил «Майнц» в матче 13-го тура чемпионата Германии

Сегодня, 5 ноября, состоялись матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги. В первой встрече «Айнтрахт» гостил у «Аугсбурга», а во второй «Майнц» принимал «Вольфсбург». Обе встречи начались в 17:30 мск.

«Аугсбург» дома быстро вышел вперёд в матче с «Айнтрахтом», когда на первых секундах Мергим Бериша уверенно реализовал момент после точной передачи Эрмедина Демировича. На 13-й минуте гости сравняли благодаря усилиям Себастьяна Роде после паса Эрика Жуниора Эбимбе. На 64-й минуте Ансгар Кнауфф вывел «Айнтрахт» вперёд. Матч закончился победой гостей — 2:1.

«Майнц» в своей домашней встрече голов не забивал, предоставив это делать гостям. «Вольфсбург» забил свой первый мяч на 33-й минуте благодаря усилиям Патрика Виммера, ассистировал ему Феликс Нмеча. На 70-й минуте Максимилиан Арнольд укрепил преимущество гостей. На 84-й минуте Ридле Баку после передачи Якуба Каминьского довёл результат до разгрома и установил итоговый счёт матча — 3:0 в пользу «Вольфсбурга».