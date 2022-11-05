«Ман Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Холанда на 90+5-й минуте

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 17:30 мск.
«Горожане» вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана. На 26-й минуте крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», заработав также пенальти в свои ворота. К «точке» подошёл полузащитник «дачников» Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар. На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу — 2:1.
«Манчестер Сити» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Фулхэма» 19 очков, команда находится на восьмой позиции.
- 5 ноября 2022
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