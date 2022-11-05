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«Ман Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Холанда на 90+5-й минуте

«Ман Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Холанда на 90+5-й минуте
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Даррена Ингланда прозвучал в 17:30 мск.

«Горожане» вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана. На 26-й минуте крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», заработав также пенальти в свои ворота. К «точке» подошёл полузащитник «дачников» Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар. На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу — 2:1.

«Манчестер Сити» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Фулхэма» 19 очков, команда находится на восьмой позиции.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
05 ноября 2022, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Альварес – 16'   1:1 Перейра – 28' (пен)   2:1 Холанд – 90+5' (пен)
Удаления: Канселу – 26' / нет
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