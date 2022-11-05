«Лидс» одержал победу над «Борнмутом», проигрывая 1:3 по ходу встречи

Сегодня, 5 ноября, состоялись встречи 15-го тура английской Премьер-лиги. В первом матче «Лидс Юнайтед» принимал «Борнмут», во второй «Ноттингем Форест» на своём поле играл с «Брентфордом», а в третьей «Брайтон» гостил у «Вулверхэмптона». Все встречи начались в 18:00 мск.

«Лидс Юнайтед» в своей игре вышел вперёд на третьей минуте благодаря голу Родриго, реализовавшего пенальти. На седьмой минуте «вишенки» сравняли счёт – отличился Маркус Таверньер. На 19-й минуте гости вышли вперёд – гол на счету Филипа Биллинга, ассистировал ему Таверньер. На 48-й минуте Доминик Соланке укрепил преимущество своей команды (голевой пас вновь у Таверньера). На 60-й минуте игрок «Лидса» Сэм Гринвуд подарил своей команде надежду на очки в этой игре. На 68-й минуте Лиам Купер сравнял счёт. На 84-й минуте Крисенсио Саммервилл подарил своей команде победу – 4:3.

В матче между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» сначала забили «чайки» на 10-й минуте — гол на счету Адама Лалланы. Потом дважды отличились игроки «волков» — сначала Гонсалу Гедеш (на 12-й минуте), а затем Рубен Невеш с пенальти (35-я минута). На 44-й минуте игрок гостей Каору Митома сравнял счёт. На 45+5-й хозяева остались в меньшинстве после удаления Нелсона Семеду, получившего красную карточку. На 83-й минуте отличился Паскаль Гросс, что позволило «Брайтону» одержать победу со счётом 3:2.

«Ноттингем Форест» дома первым отличился по ходу игры с «Брентфордом» — на 20-й минуте гол забил Морган Гиббз-Уайт. На 45+3-й минуте «шмели» сравняли благодаря голу Брайана Мбемо с пенальти, а на 75-й Йоан Висса вывел свою команду вперёд. На 90+6-й минуте Гиббз-Уайт сумел подарить своей команде ничейный результат – 2:2.