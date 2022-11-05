Червиченко: в «Спартаке» начало кризисного периода. Нельзя всё время забивать по пять

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил результат матча, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (1:1).
«Я бы не сказал, что ничья в матче «Сочи» — «Спартак» — сенсационная. Прошлый матч «Спартака» с «Торпедо» должен был всех насторожить. «Торпедо» — последняя команда нашего чемпионата. Еле-еле выиграть со счётом 1:0… Меня уже тогда насторожило состояние «Спартака». Нельзя провести чемпионат в одном состоянии — всё время бежать и забивать по пять. Когда-то будет яма, а когда-то — взлёт. Сейчас начало кризисного периода. Слушайте, если бы судья согласно правилам удалил Соболева, то и ничья бы показалась подарком.
Как мне кажется, ничего страшного нет. Любая команда всё равно проваливается, а потом возвращается в своё хорошее состояние. Это будет и у «Зенита», и у всех остальных команд. Всё бывает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 ноября 2022
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