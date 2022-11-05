Антонио Конте заинтересован в трансфере футболиста «Интера»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте заинтересован в трансфере крайнего защитника миланского «Интера» Дензела Думфриса, сообщает Calciomercatoweb.



По информации источника, итальянский специалист хотел бы осуществить переход бывшего игрока ПСВ уже в зимнее трансферное окно. В «Интере» оценивают футболиста в € 40 млн. Также итальянский клуб на протяжении нескольких сезонов следит за игрой защитника лондонцев Эмерсона, но на данный момент англичане не планируют расставаться с бразильцем.



Дензел Думфрис в текущем сезоне провёл за «Интер» 17 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.



Эмерсон в футболке «Тоттенхэма» вышел на поле 16 раз в нынешнем сезоне и стал автором одной результативной передачи.

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Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

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