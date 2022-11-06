«Барселона» — «Альмерия»: Усман Дембеле открыл счёт на 48-й минуте

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Барселона» и «Альмерия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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На седьмой минуте «Барселона» получила право на пенальти, который не реализовал Роберт Левандовски: мяч после удара польского нападающего попал в нижнюю часть штанги и отлетел за пределы поля. Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами.
Первый гол в матче случился на 48-й минуте: его автором стал Усман Дембеле, который убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.
Перед этой встречей «Барселона» имела в своём активе 31 очко и занимала в турнирной таблице второе место, отставая от мадридского «Реала» на одно очко. У «Альмерии» 13 очков и 14-е место.
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