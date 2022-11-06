Гол Гарета Бэйла на 120+8-й минуте помог «Лос-Анджелесу» победить в финале МЛС

Завершился финальный матч плей-офф МЛС, в котором «Лос-Анджелес» встречался «Филадельфией Юнион». Матч состоялся в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Банк оф Калифорния» и завершился победой хозяев в серии послематчевых пенальти (3:3, 3:0 – по пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На голы Келлина Акосты и Хесуса Мурильо «Филадельфия» ответила точными ударами Даниэля Газдага и Джека Эллиотта. После этого матч перешёл в дополнительное время. На 120+4-й минуте «Филадельфия» вышла вперёд после гола Джека Эллиотта. Однако на 120+8-й минуте Гарет Бэйл сравнял счёт, и победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти, где «Лос-Анджелес» реализовал все три своих удара.

Таким образом, «Лос-Анджелес» стал победителем турнира.