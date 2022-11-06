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Гол Гарета Бэйла на 120+8-й минуте помог «Лос-Анджелесу» победить в финале МЛС

Гол Гарета Бэйла на 120+8-й минуте помог «Лос-Анджелесу» победить в финале МЛС
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Завершился финальный матч плей-офф МЛС, в котором «Лос-Анджелес» встречался «Филадельфией Юнион». Матч состоялся в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Банк оф Калифорния» и завершился победой хозяев в серии послематчевых пенальти (3:3, 3:0 – по пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На голы Келлина Акосты и Хесуса Мурильо «Филадельфия» ответила точными ударами Даниэля Газдага и Джека Эллиотта. После этого матч перешёл в дополнительное время. На 120+4-й минуте «Филадельфия» вышла вперёд после гола Джека Эллиотта. Однако на 120+8-й минуте Гарет Бэйл сравнял счёт, и победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти, где «Лос-Анджелес» реализовал все три своих удара.

Таким образом, «Лос-Анджелес» стал победителем турнира.

MLS - Высшая лига футбола. Кубок MLS - Финал
05 ноября 2022, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 3
3 : 0
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Акоста – 28'   1:1 Газдаг – 59'   2:1 Мурильо – 83'   2:2 Эллиотт – 85'   2:3 Эллиотт – 120+4'   3:3 Бэйл – 120+8'
Удаления: Крепо – 116' / нет
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