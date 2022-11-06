Жерар Пике не смог сдержать слёз при прощании с болельщиками «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который в ночь с 5 на 6 ноября провёл свой последний матч за команду на «Спотифай Камп Ноу», не смог сдержать слёз, когда покидал поле в концовке встречи с «Альмерией» (2:0). 35-летний футболист попрощался со всей командой на поле, а затем сделал то же самое и на скамейке запасных.

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал в академии сине-гранатовых в одной команде с Лионелем Месси и Сеском Фабрегасом. С 2004 по 2008 год Жерар был футболистом «Манчестер Юнайтед» (также играл на правах аренды за «Сарагосу»).