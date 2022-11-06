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Полузащитник «Пари НН» Шильцов объяснил, за счёт чего команде удалось победить ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Шильцов объяснил, за счёт чего команде удалось победить ЦСКА
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Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов, вышедший на замену в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0), поделился впечатлениями от победы.

«Мы серьёзно готовились к этому матчу. Помнили об игре первого круга, когда нам удалось отыграться со счёта 0:2. Конечно, рассчитывали набрать очки и в этой встрече. Понятно, что с ЦСКА в Москве никому не бывает просто, но нет ничего невозможного, что мы и доказали. Выиграли за счёт огромного желания и дисциплины.

Тяжело ли было входить в игру? Нет, никаких проблем не было. В принципе шла равная игра, мы искали свой шанс. Думал только о том, как принести пользу команде, как отработать на максимуме то время, которое мне было отведено. Очень рад, что в итоге выиграли этот матч.

Является ли ЦСКА особым раздражителем для меня как для спартаковца? Не думаю, что это решающий фактор. Очевидно, что для любого спартаковца ЦСКА особый соперник, это есть на любом уровне. Но тут важнее то, что у армейцев просто очень хорошая команда с отличным подбором игроков. Поэтому от этой победы великолепные эмоции», — сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

20-летний Шильцов находится в «Пари НН» в аренде. Контракт игрока принадлежит «Спартаку».

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