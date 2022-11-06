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В «Оренбурге» готовы зимой отпустить Сычевого в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»

В «Оренбурге» готовы зимой отпустить Сычевого в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что клуб отпустит нападающего Владимира Сычевого в топ-клуб России зимой, если поступит соответствующее предложение.

«Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

26-летний Сычевой в нынешнем сезоне стал автором 13 голов и двух результативных передач в 16 матчах.

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