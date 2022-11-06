«Иногда любить — значит отпустить». Пике эмоционально попрощался с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил с речью после прощального матча в составе каталонского клуба.
«Я благодарен коллегам, сотрудникам клуба, всем, кто помогает нам каждый день и делает всё легче. Спасибо руководству клуба за поддержку на протяжении всех этих лет. Когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. Это были отношения, полные любви и страсти. Теперь пришло время оставить пространство, глотнуть свежего воздуха. Я убеждён, что в будущем вернусь в «Барселону». Это не прощание. Я родился здесь, здесь и умру», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал в академии сине-гранатовых в одной команде с Лионелем Месси и Сеском Фабрегасом. С 2004 по 2008 год Жерар был футболистом «Манчестер Юнайтед» (также играл на правах аренды за «Сарагосу»).
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче
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