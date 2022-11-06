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Никита Ермаков ответил на вопрос о борьбе ЦСКА за чемпионство в РПЛ

Никита Ермаков ответил на вопрос о борьбе ЦСКА за чемпионство в РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков предположил, что армейцы в нынешнем сезоне способны бороться за чемпионский титул. Команда Владимира Федотова отстаёт от лидера — «Зенита», на 10 очков после 16 туров.

«Есть ли у ЦСКА перспективы бороться за чемпионство? Да, конечно же, есть. Мы хотим побеждать в каждом матче: идём от игры к игре, а дальше посмотрим. Для нас не так важно, кто соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы к каждому матчу готовимся одинаково — играем только на победу!» — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 ноября, начало запланировано на 19:30 мск.

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