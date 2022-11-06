Никита Ермаков ответил на вопрос о борьбе ЦСКА за чемпионство в РПЛ
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков предположил, что армейцы в нынешнем сезоне способны бороться за чемпионский титул. Команда Владимира Федотова отстаёт от лидера — «Зенита», на 10 очков после 16 туров.
«Есть ли у ЦСКА перспективы бороться за чемпионство? Да, конечно же, есть. Мы хотим побеждать в каждом матче: идём от игры к игре, а дальше посмотрим. Для нас не так важно, кто соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы к каждому матчу готовимся одинаково — играем только на победу!» — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 ноября, начало запланировано на 19:30 мск.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
08:53
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:03
-
06:24
-
06:21
-
06:17
-
06:04
Партнерский контент