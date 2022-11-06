Антон Шунин не полетел на матч с «Ростовом» из-за мышечного повреждения
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин пропускает матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из-за мышечного повреждения, полученного в игре с «Химками». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вопрос, полетит ли вратарь в Ростов, решался за два дня до игры – всю неделю Антон частично тренировался с вратарями команды и работал индивидуально», – добавил собеседник «Чемпионата», отметив, что по решению медицинского штаба Шунин остался в Москве.
Сейчас Шунин продолжает восстановление и подготовку к матчу с ЦСКА и играм сборной России.
Матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск.
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