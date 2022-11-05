«Ростов» — «Динамо». Валерий Карпин потеряет бдительность

Тренер ростовского клуба только подписал новый контракт со сборной, и это может отвлечь от мыслей о предстоящем матче.

6 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех москвичей оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 6 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Москва (06.11.2022)

Миновал первый круг Российской Премьер-Лиги. На 6 ноября запланированы три матча 16-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Ростов Арена» померятся силами «Ростов» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Владимир Москалёв.

За 15 туров в РПЛ «Ростов» потерпел поражения лишь в матчах с «Зенитом» (1:3) и «Уралом» (1:2). Также он пять раз сыграл вничью, в том числе как раз во встрече с «Динамо» (1:1) и ЦСКА (0:0). Во всех остальных играх клуб одержал победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

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За этот период времени жёлто-синие забили 27 мячей. 15 из них записали на свой счёт Николай Комличенко и Дмитрий Полоз. Нападающие пребывают в отличной форме и составляют хороший тандем. Весьма неплохое подспорье им составляют молодые полузащитники — Данил Глебов и Даниил Уткин.



Валерию Карпину стоит отдать должное. Тренер обходится без легионеров и даёт развиваться юным игрокам, в том числе защитникам — Александру Сильянову, Виктору Мелёхину и Даниле Прохину. Однако есть у этой медали и другая сторона. Ввиду неопытности молодые футболисты частенько ошибаются, что приводит к пропущенным мячам.

За 15 матчей жёлто-синие пропустили 21 мяч. При этом нередко они пропускали первыми и были вынуждены отыгрываться. В ранее упомянутом матче с «Динамо» наблюдалась именно эта картина. Москвичи забили уже на 16-й минуте и отдали инициативу ростовчанам, за что поплатились. На 68-й минуте сравнял счёт Комличенко с передачи Уткина.

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Впрочем, с тех пор прошло немало времени. «Динамо» неплохо усилилось иностранцами и после серии неудач одержало победы в четырёх последних матчах во всех турнирах. В чемпионате России подопечные Славиши Йокановича обыграли «Оренбург» (3:2), «Локомотив» (3:1) и «Химки» (6:1). В Кубке России оказались сильнее как раз «Ростова» (3:1).

15 забитых мячей за четыре игры — это впечатляющий показатель. Любопытно, что лишь два футболиста бело-голубых — Фёдор Смолов и Арсен Захарян — отметились результативными действиями в каждой из этих встреч. Последний записал на свой счёт один забитый мяч и три голевые передачи.



Как мы помним, начало текущего сезона Захарян провёл не лучшим образом. Видимо, история с сорвавшимся переходом в «Челси» этим летом вывела его из душевного равновесия. Тем не менее полузащитник нашёл в себе силы реанимироваться и вернуть былую результативность.



Надолго ли Арсен задержится в «Динамо» — пока остаётся только гадать. Совсем недавно авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте проинформировал о том, что хавбек по-прежнему входит в список трансферных целей «Челси». Весьма вероятно, что уже этой зимой лондонский клуб вновь попробует его подписать.

До тех пор Захаряну нужно не сбавлять обороты, чтобы сохранить и приумножить интерес «Челси» к собственной персоне. Возможно, он порадует полезными действиями и в предстоящем матче, который наверняка получится результативным, а закончится с голами с обеих сторон. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.97.

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У обеих команд прекрасно функционируют линии нападения. За 15 матчей в чемпионате России они забили на двоих 57 мячей. Пропустили тоже немало — 39. В то же время у ростовчан есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона. Не исключено, что они сумеют взять реванш за поражение в последней очной встрече. Тем более, Карпин был занят новым контрактом со сборной России и думает о том, как продолжать разделять работу между клубом и национальной командой. Эти мысли могут отвлечь его.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» М 6 ноября 2022 года

В этом сезоне «Ростов» лишь раз уходил с поля без забитого мяча — в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА. У жёлто-синих в отличной форме пребывают лидеры атаки, но в защите крепости явно не хватает. В последней личной встрече «Динамо» этим воспользовалось. Возможно, выиграют москвичи и в этот раз. Четырёхматчевая серия результативных побед во всех турнирах свидетельствует о том, что они набрали отличный ход. Думается, голов будет много, причём с обеих сторон.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 12.84.

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