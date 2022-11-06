«Урал» — «Локомотив»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».



«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

«Урал» набрал 17 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).