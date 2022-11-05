«Урал» — «Локомотив». Виктор Гончаренко даст мастер-класс

Наставника екатеринбургского клуба признали лучшим тренером октября, и с этим не поспоришь. Он покажет остальным, как надо работать.

6 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Урал» – «Локомотив». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.68.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив» 6 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 16-го тура чемпионата России получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив» (06.11.2022)

В программе третьего игрового дня 16-го тура чемпионата России три матча. Первый пройдёт в Екатеринбурге, где на одноимённом стадионе местный «Урал» примет «Локомотив». Хозяева постараются отдалиться от зоны вылета. «Локомотив» предпримет очередную попытку покинуть подвал турнирной таблицы – отставание всего в одно очко. Стартовый свисток в матче будет дан в 14:00 мск.

Впервые за долгое время «Урал» в матче со столь грозным по имени соперником считается фаворитом. Однако удивляться здесь нечему, ведь свой статус хозяева полностью заслужили последними результатами. Всего за два месяца екатеринбуржцы смогли превратиться из второй худшей команды чемпионата до крепкого середняка, выдающего длинную беспроигрышную серию. Очень неплохое преображение.

Прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» с коэффициентом 3.20.

Совсем недавно наставник «Урала» Виктор Гончаренко был признан лучшим тренером РПЛ в октябре. С белорусским рулевым «шмели» достаточно быстро выбрались со дна и начали стабильно набирать очки. Только подумать, «шмели» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября. За этот отрезок времени они отыграли семь матчей и добыли шесть побед. Только в прошлом туре с «Сочи» команде немного не хватило концентрации в концовке (2:2).

Показатели хорошие сами по себе, но важнее то, что «Урал» дважды обыграл не только конкурентов «Торпедо» (1:0) и «Химки» (2:1), но также «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (4:2). Стоит напомнить, что с железнодорожниками клуб из Екатеринбурга вёл со счётом 4:0 до 90-й минуты. Самое интересное, что подопечные Гончаренко научились подстраиваться под соперников.

К сожалению, оборона всё ещё не может похвастаться надёжностью. «Шмели» не уходят с поля без пропущенного мяча в шести играх подряд. В атаке появились баланс и взаимозаменяемость. Команда научилась справляться без Эрика Бикфалви, ведь есть Алексей Каштанов – нападающий забил пять голов в семи последних играх во всех турнирах. Кроме того, у уральцев отлично работают угловые – забивают с них в трёх матчах кряду.

Гончаренко дал «Уралу» второе дыхание. Как ему это удалось?

«Локомотив» сейчас не может похвастаться ни одним из преимуществ соперника. По большому счёту московский клуб находится в такой переходной стадии, когда все проблемы, оставшиеся от немецкого тренерского штаба, ещё не ушли, но и новую главу команда пока не начала. Имя следующего главного тренера до сих пор не объявлено, но этот момент не за горами, и сейчас от железнодорожников требуется лишь не усугубить ситуацию перед его приходом.

В плане результатов пока получается всё не слишком удачно. В чемпионате России «Локомотив» с конца августа практически не набирает очки. В восьми последних встречах команда семь раз проиграла. Единственную минимальную победу удалось одержать лишь в дерби с худшим клубом лиги — «Торпедо» (1:0). Впрочем, нельзя сказать, что у гостей нет прогресса по игре, ведь после безальтернативного провала с «Динамо» (1:3) они очень неплохо поборолись с ЦСКА (0:1).

Матч с армейцами дал надежду болельщикам на светлое будущее, команда вполне могла сравнять счёт и показала неплохое взаимодействие в атаке. В последние месяцы реализация «Локомотива» подводила часто. Он забил за весь первый круг всего 17 голов, опередив по этому показателю лишь главных аутсайдеров РПЛ — «Химки» и «Торпедо».

Тем не менее основная проблема «Локомотива» до сих пор кроется в защите. Москвичи пропускают в среднем более двух голов за игру, и вина за это лежит на команде. После первого круга чемпионата железнодорожники идут на второй строчке по допущенным явным голевым моментам у своих ворот – хуже только ещё более кризисные «Химки». Естественно, что с такой надёжностью сложно рассчитывать на победу.

Особенно когда играешь с таким клубом, как «Урал». Хозяева уверенно обыграли «Локомотив» на выезде месяц назад и теперь хотят повторить подвиг на своём поле. Лучшего времени для второй победы в очной встрече подряд не найти, ведь екатеринбуржцы в прекрасной форме и не проигрывают на протяжении семи матчей подряд. Железнодорожники в это время довольствовались лишь минимальной победой во встрече с аутсайдером.

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Соперники находятся в разном физическом и психологическом состоянии, поэтому расклад сил очевиден. Команде Гончаренко определённо по силам продлить беспроигрышную серию, но важно понимать, что провалов в обороне ей в очередной раз не избежать. «Шмели» пропускают в шести играх кряду, и «Локомотив» свой шанс тоже найдёт. Поэтому предлагаем ставку «Урал» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.18.

Ставка на матч 16-го тура РПЛ «Урал» — «Локомотив» 6 ноября 2022 года

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко преобразился настолько, что выдал длинную беспроигрышную серию, добыл преимущество по очкам от зоны вылета, а белорусский специалист был признан тренером месяца. «Локомотиву» пока не удалось полностью выбраться из кризиса, и требовать от команды большего не получится. Дома «шмели» вполне могут как минимум не проиграть, но гол пропустят.

Ставка: «Урал» не проиграет и обе забьют за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.10.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» с коэффициентом 4.50.

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