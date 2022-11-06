Александр Тарханов: Артёму Дзюбе надо возвращаться в Россию или завершать карьеру
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«Я читал, что его агент не в курсе, что Артём расторг контракт с «Адана Демирспор». Не знаю, почему он не заиграл в Турции. Может, не дали возможности. Думаю, что в этой ситуации Артём вернётся в Россию. Тут два выхода: либо возвращаться в Россию, либо завершать карьеру», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года, принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета «Зенита».
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