Александр Тарханов: Артёму Дзюбе надо возвращаться в Россию или завершать карьеру

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Я читал, что его агент не в курсе, что Артём расторг контракт с «Адана Демирспор». Не знаю, почему он не заиграл в Турции. Может, не дали возможности. Думаю, что в этой ситуации Артём вернётся в Россию. Тут два выхода: либо возвращаться в Россию, либо завершать карьеру», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года, принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета «Зенита».